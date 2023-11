Nord Macedonia: ministra Difesa, non vedo alcun motivo per presenza Lavrov a vertice Osce di Skopje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa macedone Slavjanka Petrovska ha dichiarato di "non vedere alcun motivo" per cui il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov debba partecipare all'incontro annuale dei ministri dell'Osce che si terrà a Skopje dal 29 novembre al primo dicembre. "Non c'è alcuna conferma dell'arrivo di Lavrov, ma considerando la politica estera russa, la loro ingerenza negli affari interni degli Stati, ma soprattutto il loro atteggiamento nei confronti dell'Ucraina, non vedo perché dovrebbe venire qui", ha detto Petrovska, ripresa dall'agenzia di stampa "Mia". Alcuni giorni fa il ministro degli Esteri e presidente in carica dell'organizzazione, Bujar Osmani, aveva dichiarato di aspettarsi la presenza di "tutti" all'incontro e che "una posizione definitiva su come rispondere alla richiesta di partecipazione della delegazione russa, a quale livello e in quale numero", sarebbe stata definita a breve. (Seb)