Napoli: blitz contro clan Rega-Piacente, pusher licenziati se in ritardo su piazze spaccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rigido sistema organizzativo per mandare avanti le piazze di spaccio senza intoppi. Al punto che la cosca licenziava i pusher che arrivavno in ritardo. E' quanto emerso dall'ordinanza di custodia cautelare che stamattina ha colpito 41 persone ritenute coinvolte nel business della vendita droga gestito a Brusciano dal clan Rega-Piacente. Durante le indagini, i carabinieri hanno rilevato che presentarsi in ritardo al cambio turno poteva comportare anche il “licenziamento”: la circostanza è stata documentata per uno dei pusher, allontanato per un ritardo di 30 minuti.(Ren)