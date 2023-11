Difesa: Mariani (Leonardo), aumentata quasi del 50 per cento la disponibilità di cassa del Dpp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il livello di disponibilità di cassa del Dpp Difesa è aumentato quasi del 50 per cento ed è un’ottima notizia”. Lo ha detto Lorenzo Mariani, direttore generale di Leonardo, durante l’audizione in commissione Difesa della Camera nell’ambito dell’esame del Documento programmatico pluriennale Difesa (Dpp) 2023-2025. Mariani ha aggiunto che la disponibilità di cassa triennale dei Dpp dal 2020 in poi è la “garanzia della continuazione dei programmi in corso”, mentre si era arrivati, nel periodo 2018-2019, “a mettere in discussione la prosecuzione di programmi già lanciati e quindi la sussistenza della stessa società”. “Rispetto agli altri Dpp c’è un’altra buona notizia – ha continuato il direttore generale di Leonardo – ossia un incremento di livello della spesa sugli 8 miliardi che si mantiene, anzi, cresce e si mantiene fino a 8,7 miliardi nel triennio 2023 – 2025”. “Per noi – ha concluso Mariani – è garanzia di stabilità nella programmazione”. (Rin)