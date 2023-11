Medio Oriente: Michel, bene accordo su ostaggi, Hamas li rilasci tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, accoglie con favore l'accordo raggiunto fra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas per il rilascio di 50 ostaggi e una pausa umanitaria. "Accolgo con favore l'accordo sul rilascio delle donne e dei bambini tenuti in ostaggio a Gaza. Sono grato al Qatar e all'Egitto che hanno contribuito alla mediazione. Hamas deve rilasciare tutti gli ostaggi. È inoltre fondamentale utilizzare questa pausa delle ostilità per consentire ai soccorsi umanitari di raggiungere chi ne ha bisogno", si legge nel messaggio su X pubblicato da Michel. (Beb)