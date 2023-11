Napoli: blitz contro clan Rega-Piacente, condomini "sequestrati" dai pusher

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condòmini 'sequestrati' dai pusher. Le indagini che stamattina hanno portato a 41 misure cautelari nei confronti di esponenti del clan Rega-Piacente per lo spaccio di droga a Brusciano hanno dimostrato come l’attività di spaccio fosse pressante, al punto da modificare le abitudini dei residenti, estranei al clan. Nessuno dei condomini delle palazzine della 219 poteva disporre delle chiavi dei portoni d’ingresso. Anche i citofoni erano stati rimossi per evitare l’apertura da remoto dei portoni senza autorizzazione. (Ren)