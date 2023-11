Sud Sudan: esercito accusato di aver attaccato civili nell'area di Abyei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa popolare del Sud Sudan (Sspdf) sono state accusate di aver attaccato i civili nell’imboscata di domenica scorsa che ha causato la morte di almeno 40 persone nell’area di Abyei, contesa con il Sudan. Sultaan Bulabek, uno dei leader delle milizie locali, ha detto alla "Bbc" che i soldati hanno effettuato attacchi coordinati in diversi villaggi insieme a giovani armati della contea di Twic, nello Stato di Warrap, aggiungendo che l'attacco aveva lo scopo di spingere la comunità Ngok fuori dalle loro case. Una dichiarazione congiunta delle ambasciate di Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti (la cosiddetta Troika per il Sud Sudan) ha esortato le autorità di Giuba a ritirare le loro truppe da Abyei per prevenire un’ulteriore escalation della violenza. (segue) (Res)