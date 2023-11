Sud Sudan: esercito accusato di aver attaccato civili nell'area di Abyei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito da fonti citate dai media locali, gli scontri sono scoppiati domenica mattina, quando giovani armati appartenenti alla fazione Twic dinka, sostenuti da una milizia locale, hanno attaccato diversi villaggi della fazione Ngok dinka a nord-est della città di Agok. Le violenze mortali sono comuno nella regione di Abyei, ricca di petrolio, dove i gruppi rivali sono impegnati in una disputa sull'ubicazione di un confine amministrativo. L'area di Abyei è stata rivendicata dal Sudan e dal Sud Sudan da quando quest'ultimo ha dichiarato la propria indipendenza da Khartum, nel 2011. Lo status di Abyei avrebbe dovuto essere risolto tramite referendum dopo un accordo di pace del 2005 che ha preceduto la secessione del Sud Sudan dal Sudan nel 2011, ma il voto non si è mai tenuto. L'area, che ha riserve di petrolio, è popolata dalla comunità etnica Ngor dinka e dall'araba Misseriya, che di solito si recano dal Sudan nel Sud Sudan con i loro animali per il pascolo. (segue) (Res)