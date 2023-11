Medio Oriente: Metsola, accordo su ostaggi è momento di speranza, trovare soluzione duratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, accoglie con favore l'accordo fra il movimento islamista palestinese Hamas e Israele per la liberazione di cinquanta ostaggi e una pausa umanitaria. "Accolgo con favore l'accordo per una pausa umanitaria delle ostilità a Gaza e il rilascio di alcuni ostaggi brutalmente presi da Hamas il 7 ottobre. Questo dà un po' di speranza alle famiglie devastate in Israele e un po' di tregua ai palestinesi di Gaza", si legge in un messaggio su X di Metsola. "È un momento su cui costruire", ha aggiunto. "Ora dobbiamo raddoppiare gli sforzi per riportare a casa tutti gli ostaggi rimasti, intensificare gli aiuti umanitari e sfruttare questo barlume di speranza per trovare una soluzione duratura e sostenibile e una vera visione di pace che ricostruisca l'orizzonte politico", conclude Metsola nel suo messaggio. (Beb)