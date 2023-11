Uganda: autorità sanitarie indagano su una malattia non identificata, almeno 12 le vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie dell'Uganda stanno indagando su un’epidemia di malattia non identificata che ha ucciso almeno 12 persone nell’arco di due settimane nel distretto di Kyotera, nella regione centrale del Paese. Secondo quanto riferito dal ministero della Salute in una nota, i pazienti affetti presentavano eruzioni cutanee che continuavano ad allargarsi, prima di morire nel giro di pochi giorni. Alcuni avevano gli arti gonfi. Per indagare sulla malattia, le autorità hanno raccolto la scorsa settimana campioni di pelle fresca da uno dei pazienti deceduti in un ospedale generale locale. I risultati dei test non sono ancora stati resi noti. (Res)