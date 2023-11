Imprese: Acea, Moody's conferma rating a Baa2 e migliora outlook da negativo a stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moody’s ha comunicato ieri di aver migliorato l’outlook di Acea da “negativo” a “stabile”. Lo comunica in una nota Acea. Contemporaneamente l’Agenzia di rating - prosegue la nota - ha confermato il long-term issuer rating e il senior unsecured rating al livello “Baa2”, il Baseline Credit Assessment al livello “baa2”, così come il livello “(P)Baa2” assegnato al programma Emtn. Secondo Moody’s il miglioramento dell’outlook di Acea segue la medesima dinamica registrata dal debito sovrano italiano comunicato venerdì 17 novembre 2023. La modifica riflette, inoltre, il “solido profilo finanziario” della Società e il fatto che l’outlook di Acea fosse stato precedentemente influenzato sfavorevolmente dall’outlook negativo sul rating sovrano. I rating di Acea - conclude la nota - restano un livello al di sopra di quelli del Governo italiano in virtù della qualità del portafoglio di business diversificato e del focus strategico del Gruppo sulle attività regolate.(Com)