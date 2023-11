Sardegna: Confartigianato, seminario sulla sicurezza informatica a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì prossimo, 24 novembre, Cagliari diventerà la capitale sarda della sicurezza informatica. Infatti, con inizio alle ore 16.00 presso l’Ex Manifattura Tabacchi di Viale Regina Margherita, tre dei maggiori esperti isolani del settore, Luca Murgianu (Ingegnere gestionale e informatico), Francesco Greco (Dirigente Centro Operativo sicurezza Cibernetica-Polizia postale Sardegna), e Davide Ariu (CEO e founder di Pluribus One) saranno i relatori del seminario dal titolo “Imprese artigiane e sicurezza informatica. Perché occuparsene, come gestire i rischi ed evitare gli attacchi”, organizzato da Confartigianato Imprese Sardegna orientato a informare aziende e privati sui rischi corsi sul web, illustrando le soluzioni per navigare protetti e per difendere reti e dati. L’iniziativa verrà aperta da Fabio Mereu (Vicepresidente Confartigianato Sardegna) e coordinata da Daniele Serra (Segretario Confartigianato Sardegna). (segue) (Rsc)