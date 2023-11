Sardegna: Confartigianato, seminario sulla sicurezza informatica a Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrariamente a una comune percezione, la sicurezza informatica non è solo una preoccupazione delle grandi aziende, ma riguarda anche le piccole e medie imprese, che sono sempre più vulnerabili agli attacchi cibernetici. Confartigianato Sardegna, presenta un progetto dedicato a sensibilizzare e supportare le imprese artigiane nell'affrontare i rischi legati alla sicurezza informatica. Le PMI, che gestiscono informazioni e dati critici per le loro attività, spesso diventano bersaglio di incursioni e attacchi cibernetici che possono causare gravi conseguenze. In risposta a questa crescente minaccia, la Confartigianato ha sviluppato un progetto volto a guidare le imprese artigiane nel rafforzamento delle loro difese digitali. L’iniziativa si propone di aumentare la consapevolezza delle imprese artigiane riguardo alla sicurezza informatica, promuovendo buone pratiche quotidiane per anticipare gli eventi, gestire i rischi, contrastare gli attacchi e minimizzare i danni. La prevenzione diventa, quindi, un elemento chiave per la sostenibilità e la continuità delle attività aziendali. (Rsc)