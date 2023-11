Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Retiche di confine cielo con addensamenti irregolari. Altrove fino al mattino annuvolamenti sparsi, con possibili foschie o locali banchi di nebbia sulla pianura, in particolare pianura orientale. Quindi sereno o poco nuvoloso. Da metà pomeriggio tendenza a velato per transito di nubi alte da ovest. Precipitazioni assenti, salvo fino al mattino non escluso nevischio portato da nord su Retiche più settentrionali. Temperature minime in calo, massime in aumento. In pianura minime tra 1 e 4°C, massime tra 12 e 16°C. (Rem)