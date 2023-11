Etiopia: colloqui di pace tra governo e ribelli oromo si concludono senza un accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultimo ciclo di colloqui di pace tra il governo federale etiope e il gruppo ribelle Esercito di liberazione oromo (Ola), che si è svolto a Dar es Salaam, in Tanzania, si è concluso senza che sia stato raggiunto un accordo. Lo ha reso noto su X (l'ex Twitter) il capo negoziatore del governo, Redwan Hussein, il quale ha incolpato l'Ola per il fallimento dei negoziati accusando il gruppo di aver mostrato un "approccio ostruttivo" e di avanzare "richieste irrealistiche". Il governo "si rammarica di questa sfortunata svolta degli eventi", ha aggiunto Redwan. In risposta, l'Ola ha affermato in una nota che il governo etiope è interessato solo a cooptarlo "piuttosto che iniziare ad affrontare i problemi fondamentali che sono alla base delle sfide politiche e di sicurezza apparentemente insormontabili del Paese". Secondo il gruppo ribelle, "un'opportunità storica per fare un salto nella giusta direzione è andata perduta perché il governo etiope non è riuscito a correggere la rotta". L'Ola, che il governo federale ha definito organizzazione terroristica, combatte contro le autorità centrali di Addis Abeba da quattro anni, citando quella che definisce l'oppressione del gruppo etnico oromo. I colloqui tra il governo e l’Ola miravano portare la pace nella più grande regione dell’Etiopia, l'Oromia, dopo che nella vicina regione di Amhara si sono inaspriti gli scontri tra l'esercito e la milizia nota come Fano, che si rifiuta di essere inglobata nelle Forze armate federali, come stabilito dall'accordo di pace del novembre 2022 che ha posto fine al conflitto nel Tigrè. (Res)