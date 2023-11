Giappone-Cina: leader partito Komeito da oggi a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito giapponese Komeito, Natsuo Yamaguchi, ha intrapreso oggi una visita di due giorni a Pechino per colloqui con i vertici del Partito comunista cinese. La visita, che secondo la stampa giapponese avviene su invito della Cina, era originariamente in programma lo scorso agosto, ma era stato rimandato a causa delle tensioni tra Tokyo e Pechino in merito al rilascio nell'Oceano Pacifico delle acque decontaminate dell'impianto nucleare di Fukushima. La visita Di Yamaguchi a Pechino segue di pochi giorni l'incontro tra il premier giapponese Fumio Kishida e il presidente cinese Xi Jinping a San Francisco, a margine del vertice della Cooperazione economica per l'Asia-Pacifico (Apec). Il Komeito è un partito di orientamento conservatore storicamente legato al movimento buddhista Soka Gakkai. Partner della coalizione di governo guidata dal Partito liberaldemocratico giapponese, alla Camera dei rappresentanti di Tokyo dispone di 32 seggi su 465. (Git)