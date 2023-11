Violenza donne: Cgil Roma e Lazio, sabato 25 novembre in piazza con Non una di meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e di genere, "saremo al Circo Massimo, a partire dalle ore 14, insieme alle associazioni femministe e femminili, per la manifestazione nazionale indetta da Non una di meno". Lo comunica in una nota la Cgil di Roma e del Lazio. "Una partecipazione, la nostra - prosegue il sindacato - che si unisce alle tante iniziative che nel mese di novembre abbiamo organizzato, insieme alle nostre strutture, nei territori e nei luoghi di lavoro per dare la voce a tutte quelle donne che non sono libere di autodeterminarsi e contro ogni forma di discriminazione, violenza, sfruttamento, disuguaglianza che affondano le proprie radici nella cultura patriarcale". (segue) (Com)