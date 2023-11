Violenza donne: Cgil Roma e Lazio, sabato 25 novembre in piazza con Non una di meno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Auguro ad Agenzia Nova un futuro di crescita e soddisfazioni, all’insegna della qualità che da sempre la caratterizza" Michele Azzola

Segretario Generale della Cgil di Roma e del Lazio

20 luglio 2021

- "Scendiamo in piazza per affermare che il problema è tutto quello che viene prima delle azioni più efferate e brutali, perché non si può superare la violenza contro le donne se non si abbatte la cultura che la genera, la normalizza e la legittima - continua la nota -. Su questo è fondamentale l'impegno degli uomini, che devono fare i conti con la propria violenza e fragilità, perché sono due elementi strettamente connessi. In vista della manifestazione, davanti la nostra sede di via Buonarroti, appenderemo uno striscione con lo slogan 'Adesso basta, Il lavoro contro il patriarcato', perché il lavoro è sia la parte di mondo che rappresentiamo, che l'impegno da mettere in campo per far sì che il nostro Paese, oltre a indignarsi ciclicamente, sia in grado di cambiare", conclude la Cgil di Roma e del Lazio. (Com)