India-Australia: dialogo Esteri-Difesa, impegno a rafforzare cooperazione bilaterale e nell’Indo-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India e l’Australia hanno concluso il loro secondo dialogo Esteri-Difesa (2+2) con una dichiarazione congiunta articolata in quattro capitoli: collaborare a vantaggio della regione; rafforzare la cooperazione in materia di difesa, sicurezza e consapevolezza del dominio marittimo; sostenere la collaborazione tecnologica e industriale; costruire un'intesa istituzionale. Le parti hanno accolto con favore lo slancio positivo del partenariato strategico onnicomprensivo e si sono impegnati a continuare a lavorare in modo efficace per approfondire ulteriormente la cooperazione in una vasta gamma di settori. I ministri degli Esteri – l’indiano Subrahmanyam Jaishankar e l’australiana Penny Wong – e quelli della Difesa – Rajnath Singh e Richard Marles – hanno discusso, il 20 novembre a Nuova Delhi, degli sviluppi nell’Indo-Pacifico, nel Medio Oriente, in Ucraina e in Myanmar. L’Indo-Pacifico è stato al centro dell’attenzione. (segue) (Inn)