India-Australia: dialogo Esteri-Difesa, impegno a rafforzare cooperazione bilaterale e nell’Indo-Pacifico (2)

- I ministri hanno sottolineato l'importanza della libertà di navigazione ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos) e si sono impegnati nuovamente a rafforzare il Quad, in cui cooperano con Stati Uniti e Giappone, ribadendo la centralità dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) nell’architettura regionale. Nel 2024 si terrà un dialogo marittimo bilaterale a livello di alti funzionari. Inoltre, l’Australia ospiterà la Conferenza sull’Oceano Indiano a Perth il 9 e 10 febbraio in collaborazione con l’India. Per quanto riguarda la difesa, è stato ribadito l’impegno alla cooperazione attraverso esercitazioni congiunte, dialoghi ministeriali e altri meccanismi consultivi. Sono stati osservati progressi nell’interoperabilità, nella condivisione delle informazioni e nella ricerca sulle tecnologie sottomarine. È stato sollecitato un maggiore impegno a livello industriale, nella diversificazione delle catene di approvvigionamento dei minerali critici e nel dialogo energetico. (segue) (Inn)