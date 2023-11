India-Australia: dialogo Esteri-Difesa, impegno a rafforzare cooperazione bilaterale e nell’Indo-Pacifico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione 2+2 è stata preceduta da un incontro tra i ministri della Difesa e seguito da un dialogo quadro tra ministri degli Esteri. I ministri della Difesa, si legge in un comunicato del ministero della Difesa indiano, hanno evidenziato la necessità di potenziare ulteriormente la cooperazione, in particolare nel dominio marittimo. Tra i due Paesi, inoltre, sono in corso negoziati per accordi di collaborazione riguardanti la ricerca idrografica e il rifornimento in volo. La produzione industriale e lo sviluppo di tecnologie subacquee sono altri settori di potenziale collaborazione. Singh ha citato anche l’intelligenza artificiale, la guerra anti-sommergibile e anti-drone, il ciberspazio, la cantieristica navale e la manutenzione e riparazione di aerei. Il dialogo quadro dei ministri degli Esteri si è concentrato su aspetti specifici della cooperazione bilaterale e sulle sfide contemporanee. (Inn)