Medio Oriente: Borrell, a Gaza disastro umanitario, è una carneficina

- Il 7 ottobre il mondo ha assistito al più grande massacro di ebrei commesso dopo la Seconda guerra mondiale, poi ha assistito al bombardamento di Gaza che le Nazioni Unite descrivono come una catastrofe umanitaria senza precedenti. Lo ha detto l'Alto rappresentanta europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso di un intervento alla Plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo in un dibattito sulla situazione umanitaria a Gaza. "Non si tratta di una catastrofe naturale, di un terremoto o di un'alluvione, bensì di una catastrofe causata da un blocco che impedisce di consegnare i beni necessari per la sussistenza della popolazione. Un'altra mattanza, una carneficina, come l'ha definita l'Onu", ha dichiarato Borrell. (Beb)