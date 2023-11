Camerun: sospetti secessionisti anglofoni fanno irruzione in un mercato, almeno nove morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove persone sono state uccise da uomini armati che hanno fatto irruzione in un mercato settimanale nella città di Bamenyam, nella regione dell'Ovest del Camerun. Lo riferisce la stampa locale. Si sospetta che l'attacco alla città, che si trova nella zona francofona di Bamboutos, sia stato compiuto da combattenti separatisti anglofoni che sono in guerra con il governo centrale e chiedono la creazione di uno Stato indipendente (l'Ambazonia) nella vicina regione anglofona. Il conflitto separatista è in corso dal 2017, con la minoranza anglofona del Camerun che lamenta di essere stata emarginata dal governo dominato dalla maggioranza francofona. Dall'inizio del conflitto più di 6 mila persone sono morte e quasi un milione di altre sono sfollate. (Res)