Medio Oriente: “Cnn”, mediazione Usa cruciale per l’accordo di liberazione degli ostaggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle settimane seguenti, Stati Uniti, Israele e Qatar continuarono però a confrontarsi con Hamas, negoziando con il gruppo ogni dettaglio di un possibile accordo: le tempistiche, il numero di ostaggi, i corridoi di passaggio sicuro e la sorveglianza. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken tornò in Israele all'inizio di novembre per sollecitare il governo israeliano ad accettare "pause umanitarie", una concessione che gli Stati Uniti sostenevano avrebbe fatto progredire i negoziati sul rilascio degli ostaggi. Nonostante il segretario avesse raggiunto un accordo di principio con il primo ministro israeliano Netanyahu, questi respinse pubblicamente l'idea solo poche ore dopo l'incontro. Ci vollero giorni di pressioni da parte degli Stati Uniti affinché il governo israeliano istituisse e riconoscesse "pause tattiche", anche se di fatto tali pause erano già state attivate sul campo per far defluire civili palestinesi verso il sud di Gaza. (segue) (Was)