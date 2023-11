Medio Oriente: “Cnn”, mediazione Usa cruciale per l’accordo di liberazione degli ostaggi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la “Cnn”, i passi successivi potrebbero riguardare i 10 cittadini statunitensi che risultano dispersi, tra cui due donne e una bambina di 3 anni. Una fonte altolocata della Casa Bianca menzionata dall’emittente televisiva ha dichiarato che l’amministrazione Biden è "decisa a far tornare tutti a casa" e ha suggerito che l'accordo annunciato ieri sia strutturato per "incentivare molto" il rilascio di tutti gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, in cambio di maggiore assistenza umanitaria a Gaza. Per quanto riguarda i 50 ostaggi che Hamas si è impegnata a liberare, riceveranno cure mediche in Israele, ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby, suggerendo che alcuni potrebbero avere bisogno di assistenza medica a lungo termine dopo sei settimane in "condizioni abiette". Successivamente saranno effettuati sforzi per rimpatriare i cittadini stranieri nei loro Paesi d'origine e metterli in contatto con le loro famiglie. (Was)