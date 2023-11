Pakistan: presentata domanda per adesione ai Brics nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pakistan ha presentato una richiesta per unirsi al gruppo di nazioni Brics nel 2024, e conta sull'assistenza della Russia durante il processo di adesione. Lo ha dichiarato l'ambasciatore di recente nomina del Paese in Russia, Muhammad Khalid Jamali, in un'intervista a TASS, un'agenzia di stampa russa. Alla domanda se il Paese abbia presentato la sua candidatura per l'adesione al Brics, il diplomatico ha risposto che il Pakistan ha già presentato la richiesta, e ha confermato che Islamabad intende unirsi al gruppo durante la presidenza della Russia nel 2024, secondo quanto riportato da "Tass". "Il Pakistan vorrebbe far parte di questa importante organizzazione e stiamo contattando i Paesi membri per ottenere sostegno all'adesione del Pakistan in generale e della Federazione Russa in particolare", ha aggiunto l'ambasciatore. Il vice ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov, ha dichiarato all'inizio di ottobre che i Brics intendono concordare una lista di candidati per lo status di Stato partner prima del prossimo vertice a Kazan nel 2024. (Inn)