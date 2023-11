Imprese: Nvidia triplica fatturato trimestrale grazie al boom dell’Ai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante statunitense dei chip di elaborazione grafica, Nvidia, ha riportato ieri un altro trimestre di entrate straordinarie grazie al boom della domanda di chip per l'intelligenza artificiale, un segmento di mercato in cui l’azienda detiene un primato incontrastato. Nel trimestre fino al 29 ottobre, Nvidia ha registrato un record di 18,12 miliardi di entrate, in aumento del 206 per cento su base annua. Nvidia ha avvertito però che le vendite in Cina "diminuiranno significativamente" nel corso del quarto trimestre fiscale in corso, il primo trimestre completo in cui sono in vigore le ultime restrizioni alle esportazioni degli Stati Uniti. Tuttavia, l'azienda sta lavorando su nuovi prodotti conformi per il mercato cinese e ha dichiarato di essere impegnata nell'ottenere licenze di esportazione per alcuni clienti cinesi.(Was)