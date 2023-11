Ucraina: Aeronautica, abbattuti tutti i 14 droni lanciati dalla Russia nella notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha nuovamente attaccato diverse città ucraine con droni di tipo Shahed nella notte tra martedì e mercoledì 22 novembre. Lo riferisce l'Aeronautica militare di Kiev, specificando che i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto tutti i droni. "Dalle 20 di ieri sera del 21 novembre alle 3 del 22 novembre (rispettivamente le 19 e le 2 in Italia), le forze d'occupazione hanno lanciato un attacco dalla direzione sud orientale con 14 droni di tipo Shahed", ha riferito l'Aeronautica, specificando la distruzione di tutti gli obiettivi. Unità di gruppi di fuoco mobili, aerei da combattimento e unità missilistiche antiaeree sono state coinvolte nell'eliminazione dei droni nelle regioni di Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Kiev, Zhytomyr, Vinnytsia e Khmelnytsky. Inoltre, secondo quanto riportato dall'Aeronautica, un missile da crociera Kh-22 è stato lanciato da un aereo russo Tu22M3 ma non ha raggiunto il suo obiettivo. Il missile, a quanto si legge nel dispaccio della forza aerea di Kiev, è caduto nella regione di Zaporizhzhia in un'area sgombra di obiettivi e ha solo parzialmente danneggiato alcune abitazioni private a causa dell'onda d'urto. (Kiu)