Regno Unito-Corea del Sud: Yoon ospite di un ricevimento di re Carlo

- Re Carlo III ha ospitato il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e sua moglie in un sontuoso ricevimento e un banchetto a Buckingham Palace ieri sera, nell’ambito di una visita di Stato volta a celebrare i 140 anni di relazioni tra i rispettivi Paesi e a rafforzarne i legami commerciali e di difesa. Il governo britannico spera che la visita di tre giorni del leader coreano contribuirà a consolidare un “riorientamento verso l'Indo-Pacifico" nella sua politica estera e commerciale. Il re e la regina Camilla hanno ospitato Yoon e la first lady Kim Keon Hee ad un ricevimento in abito da sera e tiara a Buckingham Palace, dove Carlo ha reso omaggio agli sviluppi politici ed economici della Corea del Sud e celebrato la sua cultura. Il sovrano ha persino elogiato il gruppo musicale femminile K-pop Blackpink, i cui membri erano tra i più di 170 ospiti nella grande sala da ballo. (segue) (Rel)