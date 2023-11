Ucraina: Kiev vuole ricevere dagli Usa radar Sentinel per il tracciamento di missili balistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina vuole ricevere dagli Stati Uniti radar a corto raggio Sentinel, progettati per tracciare missili balistici, droni a movimento lento e aeromobili ad ala fissa e rotante. Lo riferisce una fonte informata menzionata da “Politico”, secondo cui i governi di Ucraina e Stati Uniti stanno discutendo le forniture necessarie a Kiev per superare i prossimi mesi invernali, che saranno probabilmente segnati da un’altra campagna di attacchi missilistici ucraini contro le infrastrutture energetiche del Paese. Kiev avrebbe comunicato a Washington che la fornitura dei radar è di cruciale importanza per sopravvivere all'inverno, e per garantire la protezione degli stabilimenti industriali dove l’Ucraina intende effettuare riparazioni di mezzi e produrre autonomamente nuovi sistemi d’arma e munizioni. Kiev avrebbe anche sollecitato i suoi partner occidentali ad accelerare le consegne di cacciabombardieri F-16, che in un primo momento intenderebbe utilizzare soprattutto per rafforzare la propria difesa aerea, e di missili balistici da teatro Army Tactical Missile Systems (Atacms).(Was)