Germania-Italia: oggi a Berlino le consultazioni governative, firma del Piano d'azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tengono oggi a Berlino le consultazioni governative tra Germania e Italia, che culmineranno nel pomeriggio con la firma del Piano d'azione da parte del cancelliere Olaf Scholz e del presidente del Consiglio Giorgia Meloni “per approfondire le relazioni” tra i due Paesi. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, evidenziando che gli esecutivi tedesco e italiano tornano a riunirsi per la prima volta dall'incontro di Maranello nel 2016, quando erano guidati da Angela Merkel e Matteo Renzi. Negoziato dal 2021, il Piano d'azione fa seguito al Trattato del Quirinae tra Italia e Francia e, come questa intesa, mira a una più stretta collaborazione tra Roma e Berlino in questioni quali l’economia, la sicurezza e la migrazione. È su quest'ultimo tema che i rapporti italo-tedeschi sono stati di recente particolarmente tesi. Tuttavia, dopo l'accordo tra gli Stati membri dell'Ue sulla riforma del Sistema comune europeo di asilo (Ceas), i toni sono divenuti “più concilianti”. Per esempio, durante un incontro a margine del Consiglio europeo informale tenuto a Granada il 6 ottobre scorso, Scholz e Meloni hanno fatto riferimento alla “eccellente collaborazione” tra Germania e Italia. Come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'esecutivo federale tiene le consultazioni governative “soltanto con Paesi partner vicini o particolarmente importanti per la Germania, come Cina, India o Brasile”. (Geb)