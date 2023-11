Indonesia: oltre mille rohingya sbarcati da inizio settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di circa 200 rifugiati rohingya è sbarcato la scorsa notte sulle coste dell’isola indonesiana occidentale di Sabang, nella provincia di Aceh. Lo sbarco porta a più di mille il bilancio dei rohingya giunti in Indonesia nell’arco dell’ultima settimana, mentre nel Myanmar si intensificano i combattimenti tra esercito regolare e milizie ribelli. Lo riferisce il quotidiano “Straits Times”, secondo cui i residenti locali hanno tentato di respingere in mare i rifugiati. “Abbiamo sofferto per 15 giorni in mare, ha dichiarato uno dei migranti sbarcati stamattina. “Ora siamo molto preoccupati. Non vogliamo andare da nessun’altra parte, vogliamo stare qui”. E’ la terza volta in una settimana che i locali di Aceh tentando di respingere in mare migranti rohingya sbarcati sulle coste della provincia. La scorsa settimana i locali hanno impedito l’attracco di una imbarcazione, costringendo alcuni dei rohingya a bordo a nuotare sino a riva per implorare aiuto.(Fim)