- Un terremoto di magnitudo 6,2 ha colpito oggi l’isola di Halmahera, in Indonesia. Lo ha riferito il Centro di ricerca tedesco per le geoscienze (Gfz), che ha rilevato l’epicentro della scossa a una profondità di 120 chilometri. L’Agenzia per la mitigazione dei disastri indonesiana non ha dato notizia di danni a persone o cose.(Fim)