Iraq: forze Usa sferrano attacchi aerei contro milizie filoiraniane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate statunitensi hanno effettuato una serie di attacchi aerei contro milizie filoiraniane in Iraq nelle prime ore di oggi, in risposta al lancio di un missile balistico contro le forze statunitensi di stanza in quel Paese mediorientale verificatosi ieri. Lo ha riferito il Comando centrale delle Forze armate statunitensi, secondo cui negli attacchi di stamattina sono stati colpiti due diversi obiettivi. “Gli attacchi sono stati effettuati in diretta risposta ad attacchi contro le forze statunitensi e della coalizione da parte dell’Iran e di gruppi sostenuti dall'Iran, compreso quello in Iraq il 21 novembre, effettuato con l’impiego di missili balistici a corto raggio", ha riferito il Comando centrale tramite una nota. Milizie filoiraniane hanno lanciato ieri un missile balistico a corto raggio contro le forze statunitensi e della coalizione presso la base aerea di Al Asad in Iraq. L'attacco ha causato diversi feriti non gravi e alcuni danni minori alle infrastrutture, ha riferito la portavoce del Pentagono, Sabrina Singh. Immediatamente dopo l’attacco, una cannoniera volante AC-130 statunitense ha effettuato un attacco di autodifesa contro un "veicolo ostile" e diversi individui ritenuti coinvolti nell'attacco. Singh ha confermato che l'attacco statunitense ha provocato "alcune" vittime tra i militanti filoiraniani, senza fornire però un bilancio preciso. (Was)