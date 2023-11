Usa: la repubblicana Celeste Maloy vince l’elezione speciale nello Utah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata repubblicana Celeste Maloy ha vinto l’elezione speciale per la camera dei rappresentanti Usa che si è tenuta nello Utah. L’elezione è stata indetta durante la settimana del Ringraziamento per colmare il seggio lasciato vacante quest’anno alla Camera dal repubblicano Chris Stewart, che ha fatto un passo indietro a causa dei problemi di salute della moglie. Maloy, che ha sconfitto la senatrice statale democratica Kathleen Riebe, ha lavorato in passato come consulente legale proprio per il dimissionario Stewart.(Was)