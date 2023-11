Russia-Finlandia: ministero Esteri russo, pronti a collaborare per risolvere problema del confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta a collaborare con la Finlandia per risolvere i problemi che riguardano la situazione al confine. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Sarebbe necessario istruire le loro guardie di frontiera a tenere consultazioni con le guardie di frontiera russe e mettere sul tavolo tutte le preoccupazioni o le richieste della parte finlandese, e passare attraverso di loro, elaborare una soluzione reciprocamente accettabile. O ottenere chiarimenti. Siamo pronti per questo tipo di lavoro", ha detto Zakharova in un'intervista all'emittente "Radio Sputnik". La scorsa settimana, il governo finlandese ha dichiarato di aver deciso di chiudere quattro degli otto valichi di frontiera al confine con la Russia dal 18 novembre al 18 febbraio 2024, a causa del deterioramento della situazione con i migranti. (Rum)