Imprese: Vivendi prende il controllo del Gruppo Lagardere

- Vivendi ha preso oggi il controllo del Gruppo Lagardere, che detiene diversi media e la casa editrice Hachette. È quanto si legge in un comunicato diffuso da Vivendi, che detiene ormai il 60 per cento del capitale di Lagardere e poco più del 50 per cento dei diritti di voto. "È il più grande cambiamento di dimensione per il nostro gruppo da una decina di anni", ha spiegato in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" Yannick Bolloré, presidente del consiglio di sorveglianza di Vivendi. Nei prossimi giorni il dirigente entrerà nel consiglio di amministrazione di Lagardere al posto di Rene Ricol, membro indipendente, e siederà al fianco dell'ex presidente Nicolas Sarkozy e del presidente del consiglio del direttorio di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine. "Lagardere resterà una filiale indipendente e autonoma", ha affermato Yannick Bolloré. (Frp)