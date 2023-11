Germania: il governo vuole chiudere il fondo per la stabilizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ottobre del 2022, questo strumento è stato dotato di 200 miliardi di euro per far fronte alla crisi dell’energia. In particolare, con il Wsf vengono finanziati i freni ai prezzi del gas e dell’elettricità, in vigore fino al 31 marzo 2024. Al tetto al costo dell’energia erano destinati di 13,5 miliardi di euro nel prossimo anno. Alle spese per le reti e agli ospedali sarebbero andati 4,5 e due miliardi di euro. Come affermato dal sottosegretario alle Finanze Werner Gatzer, il blocco del Wsf e di parti del bilancio deriva dalla sentenza del Bverfg sul Ktf. Per effetto del verdetto, le autorizzazioni di credito per il Wsf “non potranno più essere utilizzate nel 2023”. Gatzer ha aggiunto: “Al fine di evitare ulteriori oneri di bilancio e gravami pregressi per gli esercizi futuri, tutte le spese non ancora utilizzate nel piano economico 2023 nonché tutti le autorizzazioni di impegno emesse e non ancora documentate sono bloccate con effetto immediato e necessitano del consenso del ministero delle Finanze”. Viene quindi bloccato anche il Wsf, che potrebbe funzionare soltanto con l’autorizzazione dello stesso dicastero. Il Ministero delle Finanze ha sottolineato che i freni ai prezzi dell’energia nel 2023 non saranno interessati dalla decisione. (Geb)