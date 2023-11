Medio Oriente: governo israeliano approva accordo su ostaggi e quattro giorni di tregua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gabinetto di guerra di Israele ha accettato un accordo per un cessate il fuoco temporaneo nella Striscia di Gaza, che prevede anche uno scambio di ostaggi. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Haaretz”, citando fonti di governo. L’accordo prevede un cessate il fuoco di quattro giorni, e Hamas libererà 30 bambini, otto madri e altre 12 donne tra gli ostaggi catturati dopo l’attacco sferrato il 7 ottobre scorso contro Israele. Secondo le fonti, i termini dell’intesa hanno avuto il via libera delle Forze di difesa israeliane (Idf), del Mossad e dell’intelligence per gli affari interni, lo Shin Bet. Secondo un funzionario del governo israeliano, Hamas potrebbe anche rilasciare altri ostaggi di diverse nazionalità. (Was)