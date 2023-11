Giappone: morto a 81 anni Daisaku Ikeda, presidente onorario della Soka Gakkai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ morto a 95 anni Daisaku Ikeda, storico leader dell'organizzazione buddhista Soka Gakkai, uno tra i più grandi gruppi religiosi in Giappone e fondatore del partito Komeito, partner della coalizione guidata dal Partito liberaldemocratico (Pld) attualmente al governo nel Paese. Secondo quanto riferito dall’organizzazione, Ikeda è morto oggi presso una struttura della Soka Gakkai a Tokyo. Filosofo, scrittore, educatore, maestro buddhista e attivista giapponese, Ikeda era divenuto terzo presidente della sezione nazionale della Soka Gakkai nel 1960 e aveva ricoperto la carica fino al 1979. L’organizzazione religiosa, con un'adesione dichiarata di oltre 8,27 milioni di famiglie, fornisce una potente base elettorale per il Komeito, fondato proprio da Ikeda nel 1964. A seguito di controversie sulla separazione tra politica e religione, Ikeda si era concentrato sulle attività della Soka Gakkai, pur rimanendo influente in politica. Aveva assunto la carica di presidente onorario del gruppo nel 1979, quattro anni dopo aver fondato la Soka Gakkai International, che conta 2,8 milioni di membri in oltre 190 Paesi e territori. Sostenendo la "filosofia umanistica" del Buddhismo del profeta Nichiren, Ikeda intraprese negli anni un dialogo con leader mondiali e intellettuali, tra cui il defunto premier cinese Zhou Enlai e l'ex leader sovietico Mikhail Gorbachev, su misure per costruire la pace globale, secondo il sito web della Soka Gakkai.(Git)