Giappone: Kishida sarò in visita di Stato negli Usa il prossimo anno su invito di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, si recherà in visita di Stato negli Usa il prossimo anno su invito del presidente Joe Biden. Lo anticipa il quotidiano “Nikkei” che cita fonti informate, secondo cui durante il viaggio negli Stati Uniti Kishida potrebbe anche tenere un discorso al Congresso federale. I preparativi per la visita sarebbero già in corso, e l’agenda dovrebbe includere la modernizzazione dell’alleanza bilaterale alla luce del rapido processo di riarmo del Giappone e il rafforzamento della cooperazione economica. Biden avrebbe reinvitato Kishida negli Stati Uniti la scorsa settimana, durante un breve colloquio a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico che si è tenuta a San Francisco. Se confermata, la visita di Stato sarà la prima negli Usa da parte di un primo ministro giapponese dopo quella effettuata da Shinzo Abe nel 2015.(Git)