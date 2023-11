Giappone: governo peggiora valutazione economia per la prima volta in 10 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha peggiorato oggi la sua valutazione dell'economia giapponese per la prima volta in 10 mesi, dichiarando che la terza economia mondiale mantiene una ripresa moderata, che però sembra esibire una “pausa parziale" a causa di una debole domanda interna, un segno preoccupante prima dell'attuazione di nuove misure di sollievo dall'inflazione. L’ufficio di gabinetto ha peggiorato in particolare la valutazione relativa alla spesa in conto capitale per la prima volta in quasi due anni, notando nel suo rapporto mensile che il recente aumento è in "pausa" in parte a causa della rallentata crescita globale, in particolare in Cina. (segue) (Git)