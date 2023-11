Corea del Nord: Pyongyang rivendica successo della missione di lancio satellitare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo tentativo di lancio in orbita di un satellite spia militare effettuato ieri dalla Corea del Nord è andato a buon fine. Lo hanno riferito oggi i media di Stato del Paese, secondo cui il satellite, battezzato Malligyong-1, è entrato con successo nell’orbita Pianificata. Il lancio, che ieri aveva innescato un allarme aereo nel sud del Giappone, ha già suscitato condanne da parte dei governi di Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti. Tokyo ha riferito di non aver ancora verificato che il satellite nordcoreano sia effettivamente entrato nell’orbita terrestre, come sostenuto dalla Corea del Nord. Pyongyang ha effettuato il lancio del razzo vettore poco prima delle 23 di ieri sera, ora locale, dal sito di lancio di Tongchang-ri. (segue) (Git)