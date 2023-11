Corea del Nord: Pyongyang rivendica successo della missione di lancio satellitare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo lo Stato maggiore congiunto della Difesa di Seul, il vettore ha sorvolato le acque a ovest del confine tra le due Coree e l'isola di Baengyeong. In risposta al lancio, il governo giapponese ha diramato un'allerta per i residenti della prefettura di Okinawa perché cercassero al più presto rifugio. In risposta al lancio del satellite, il Giappone ha presentato una protesta formale tramite la propria ambasciata a Pechino. Oggi, invece, il governo della Corea del Sud ha approvato una mozione che sospende parzialmente l’accordo inter-coreano del 2018 che prevede un’intesa sulla non aggressione, scambi civili e condizioni per un processo di denuclearizzazione della Corea del Nord. (segue) (Git)