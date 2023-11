Medio Oriente: “Cnn”, mediazione Usa cruciale per l’accordo di liberazione degli ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha assunto un ruolo cruciale nei negoziati che hanno portato all’accordo per la liberazione di 50 ostaggi detenuti dall’organizzazione islamista palestinese Hamas in cambio di una tregua di quattro giorni dai combattimenti a Gaza. Lo scrive l’emittente televisiva “Cnn”, che ha pubblicato un resoconto dettagliato del difficile processo negoziale culminato nell’intesa. Gli sforzi per la liberazione degli ostaggi erano iniziati subito dopo l'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre scorso, ma le basi per l'accordo avrebbero preso forma settimane più tardi, quando l'amministrazione Biden ebbe modo di verificare l’affidabilità dei contatti tra Hamas e il Qatar. Il 23 ottobre, la Casa Bianca ottenne il rilascio di due cittadine statunitensi, Natalie e Judith Raanan. Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale aggiunto Jon Finer e il coordinatore per il Medio Oriente della Casa Bianca, McGurk, seguirono in tempo reale “l’angosciante” tragitto delle due donne per lasciare Gaza, sino a raggiungere il valico di Rafah con l’Egitto. Il rilascio delle due donne – spiega la “Cnn” – servì da prova ai vertici della sicurezza nazionale statunitense che la Casa Bianca aveva stabilito con successo un mezzo di comunicazione e negoziazione con Hamas tramite il Qatar, dando impulso a un difficile processo durato settimane per ottenere il rilascio di un gruppo più ampio di ostaggi. (segue) (Was)