Medio Oriente: “Cnn”, mediazione Usa cruciale per l’accordo di liberazione degli ostaggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime fasi dei negoziati, affidati da Israele al direttore del Mossad David Barnea, videro presto il coinvolgimento diretto di Sullivan. A Doha, il primo ministro qatariota Mohammed bin Abdulrahman Al Thani interagiva direttamente con il leader politico di Hamas Ismail Haniyeh, secondo una persona a conoscenza delle discussioni. Durante molteplici conversazioni telefoniche nel mese di ottobre, Biden avrebbe insistito più volte con Netanyahu, per convincerlo che esistevano i margini per il rilascio di una parte significativa degli ostaggi nelle mani di Hamas. Il 24 ottobre, l’organizzazione islamista palestinese era parsa disposta a giungere a patti sui parametri di un accordo per il rilascio di donne e bambini. Funzionari statunitensi e israeliani discutevano freneticamente se Israele dovesse ritardare la sua invasione terrestre. Alla fine, però, lo scetticismo di Israele prevalse, e il 27 ottobre ebbe inizio l’invasione di terra di Gaza. A questo punto – spiegano le fonti interpellate dalla “Cnn” – non esisteva alcuna prova che gli ostaggi fossero ancora in vita, e Hamas rifiutava di fornire le loro generalità. (segue) (Was)