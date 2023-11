Medio Oriente: Blinken, rilascio ostaggi esito di incessanti sforzi diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono con favore l'accordo per il rilascio di 50 ostaggi, compresi cittadini statunitensi, catturati da Hamas durante il suo attacco del 7 ottobre scorso contro Israele. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, tramite una nota diffusa dal dipartimento di Stato. “Non posso immaginare il dramma che ciascuna di queste persone ha sopportato nelle ultime settimane, e sono grato che presto potranno riunirsi ai loro cari”, afferma la nota siglata dal segretario, secondo cui l’accordo per la liberazione degli ostaggi “è il risultato di sforzi diplomatici incessanti di tutto il dipartimento e del governo degli Stati Uniti nel suo complesso”. "Apprezzo il ruolo di guida e la collaborazione continua di Egitto e Qatar in questo sforzo. Ringrazio anche il governo di Israele per sostenere una pausa umanitaria che faciliterà il trasferimento degli ostaggi in luoghi sicuri e consentirà l'arrivo di ulteriore assistenza umanitaria ai civili palestinesi a Gaza. Gli Stati Uniti - conclude la nota - non porranno fine ai loro sforzi sino a quando Hamas continuerà a trattenere ostaggi a Gaza".(Was)