Russia-Pakistan: ambasciatore Jamali, in corso negoziati su forniture petrolifere a lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pakistan e la Federazione Russa stanno discutendo i dettagli tecnici di un futuro contratto a lungo termine per la fornitura di petrolio. Lo ha detto l'ambasciatore pakistano presso la Federazione Russa Muhammad Khalid Jamali in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Al momento sono in corso trattative per un contratto a lungo termine per la fornitura di petrolio dalla Russia, sia a livello governativo che a livello di società private. Non credo che ci saranno difficoltà nei negoziati a lungo termine. Attualmente si stanno discutendo i dettagli tecnici, compresa la questione del pagamento, il volume degli acquisti e altre questioni", ha detto l'ambasciatore. Rispondendo a una domanda su quali valute potrebbero essere utilizzate per pagare le forniture energetiche russe, il diplomatico ha sottolineato che “tutte le opzioni sono attualmente in fase di studio”. "Storicamente, tra l'altro, in precedenza abbiamo avuto scambi basati sul baratto. Pertanto, la questione del pagamento sarà definitivamente risolta, tutte le opzioni sono sul tavolo", ha osservato Jamali. (Rum)