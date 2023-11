© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Evento sul contrasto alla violenza di genere organizzato dalla procura di Velletri in collaborazione con il Comune di Castel Gandolfo. Interverranno: Ministero della Salute, Parlamentari, Regione Lazio, Procure della Repubblica di Velletri, Tivoli, Latina, Civitavecchia e Brescia, Avvocati, Forze dell'Ordine, Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Policlinico e Università Tor Vergata, Ufficio Scolastico Regionale, Diocesi del circondario di Velletri e Asl sono tra i 30 relatori dell'evento giuridico sul contrasto alla Violenza di Genere che conta già oltre 600 iscritti. È stato invitato anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Comune di Castel Gandolfo (ore 9-13:30)- Evento di "preopening" del nuovo store Starbucks in via Cola di Rienzo. Si tratta del primo in una zona residenziale a Roma. Via Cola di Rienzo 23 a Roma (ore 12)- Presidio contro "la strumentalizzazione dei femminicidi e contro il minuto di silenzio", organizzato da Osa e Donne de borgata. Roma, piazza dell'Immacolata (ore 19) (Rer)