Medio Oriente: Netanyahu, guerra continuerà fino a quando non saranno raggiunti tutti gli obiettivi

- Il primo ministro di Israele, Benyamin Netanyahu, ha detto che le operazioni belliche a Gaza continuerà fino a quando non si saranno ottenuti tutti gli obiettivi, l'eliminazione di Hamas, il rilascio di tutti gli ostaggi e l'azzeramento di ogni possibile minaccia dalla Striscia alla sicurezza nazionale. "Siamo in guerra e la guerra continuerà fino a quando gli obiettivi non saranno raggiunti", ha detto Netanyahu nel corso della riunione del governo, che sarebbe ancora in corso, per l’approvazione dell’accordo sul rilascio di 30 bambini e altre dodici donne ancora in mano al movimento islamista palestinese. "Il ritorno degli ostaggi è una priorità assoluta e mi impegno a portarlo a termine", ha detto il primo ministro citato da "The Times of Israel". (Res)