Medio Oriente: Israele, protocollo in cinque punti per il rilascio degli ostaggi

- Secondo quanto riferisce "Channel 12", l'ufficio del Primo ministro di Israele ha disegnato un protocollo in cinque punti in vista del possibile rilascio degli ostaggi al momento nelle mani di Hamas. In primo luogo gli ostaggi dovranno essere consegnare alla Croce Rossa e da questa all'esercito di Israele. Dopo un primo controllo medico, i cittadini verrebbero indirizzati in una delle cinque strutture sanitarie presenti in tutto il Paese, attrezzate e protette, pronti a incontrare i loro familiari. Quindi le autorità israeliane decideranno se e come almeno una parte del personale liberato potrà essere interrogato per accertare dettagli del sequestro. Gli ostaggi dovranno infine ripercorrere l'intera vicissitudine, in un processo di debriefing coordinato dal personale di sicurezza. Il governo è riunito per approvare l’accordo raggiunto con Hamas sul rilascio di 30 bambini e altre dodici donne ancora in mano al movimento islamista palestinese. (Res)